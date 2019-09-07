310 мне уже! Как в Бийске прошел День города

7 сентября сразу в двух городах Алтайского края прошли торжества в честь Дня города. Барнаул позволил себе площадки по всему городу, второй по численности город Бийск отмечал день рождения только в центре, зато с размахом. Почти час длился костюмированный парад. Колонной прошли представители крупных предприятий, школьники, студенты, спортсмены, деятели культуры – всего более тысячи человек.

Парад получился массовым, но при этом по-провинциальному милым и добрым. Его участники были очень рады возможности пройти в колонне и услышать добрые слова о своей организации, а кто-то даже и о себе лично.

На мероприятие приехали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, зампред правительства Денис Губин, спикер краевого Заксобрания Александр Романенко, чиновники и депутаты. Томенко и Романенко вручили некоторым бийчанам краевые награды за вклад в развитие города.