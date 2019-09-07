Вертолет с флагом Барнаула пролетел над людьми на авиашоу в честь Дня города

Авиашоу, несмотря на погоду, состоялось / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина
Барнаул сегодня, 7 сентября, отмечается свое 289-летие. Праздничные мероприятия проходят по всему городу.
На набережной Оби прошли показательные выступления авиагруппы "Лидер".
Авиашоу, несмотря на погоду, состоялось. Его пришли посмотреть тысячи барнаульцев. Вместе с ними мероприятие посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и первый заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата Вячеслав Франк.
Комментарии
Последнюю фотографию лучше убрать, она не очень удачная получилась.
Вот гордость то какая! Посмотреть на американские самолёты и американский вертолёт. Главное флаг Барнаула