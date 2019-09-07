Немецкую обсерваторию похитили со дна Балтийского моря

Бесследно исчезла подводная обсерватория немецких ученых, стоимость которой оценивается в 22 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Немцы сразу обеспокоились, когда связь с обсерваторией на дне Балтийского моря в запретной для судоходства зоне у побережья Германии оборвалась, и направили к месту дислокации группу дайверов.

Они проверили морское дно, обнаружив только оборванный кабель передачи данных. Специалисты исключают, что станцию могло унести течением, так как суммарный вес ее блоков превышает 700 кг.

Расследованием похищения занимаются немецкие полицейские.