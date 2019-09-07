Врачи развеяли миф о вреде соли

Европейское общество кардиологов опубликовало отчет, в котором говорится, что употребление соли в умеренных количествах оказывает незначительный эффект на сердечно-сосудистую систему, сообщает РИА "Новости".

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли – это вредно", – заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

По словам ученого, к негативным последствиям может привести употребление более шести граммов соли в день.