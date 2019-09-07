Парашют не раскрылся у одного из спортсменов на авиашоу в Барнауле

В Барнауле во время авиашоу, приуроченного ко Дню города, не раскрылся парашют у одного из спортсменов, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Спортсмен успел раскрыть запасной парашют. "Жив и здоров! Приземлился на запасном парашюте! Запаска была белого цвета", – рассказывает в комментариях один из очевидцев.

В субботу, 7 сентября, Барнаул отмечает 289-летие. На набережной Оби прошли показательные выступления авиагруппы "Лидер" и спортсменов-парашютистов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ.