Парашют не раскрылся у одного из спортсменов на авиашоу в Барнауле

В Барнауле во время авиашоу, приуроченного ко Дню города, не раскрылся парашют у одного из спортсменов, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Спортсмен успел раскрыть запасной парашют. "Жив и здоров! Приземлился на запасном парашюте! Запаска была белого цвета", – рассказывает в комментариях один из очевидцев.
В субботу, 7 сентября, Барнаул отмечает 289-летие. На набережной Оби прошли показательные выступления авиагруппы "Лидер" и спортсменов-парашютистов Барнаульского авиаспортклуба ДОСААФ.
Комментарии
Что значит не раскрылся?
7.09.2019 18:21
- гость -
вы - "очень неумный"?