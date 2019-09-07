Суббота, 7 Сентябрь, 18:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66
€ 72,89
Обь
146см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!День города БарнаулаОтключения горячей воды
Новости

Лолита рассказала, почему рассталась с пятым мужем

, ИА "Амител"
Певица считает, что они вовремя не обратились к психологу
Лолита Милявская / Фото: Иван Вислов

Лолита Милявская / Фото: Иван Вислов

Певица Лолита Милявская призналась, что сильно переживает из-за расставания со своим пятым мужем – теннисистом и тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.

В интервью изданию "Собеседник" исполнительница рассказала, что часто думает об этом и может не спать на нервной почве по нескольку дней. Она сильно похудела

"Знаю, что в районе талии скинула 14 сантиметров, — рассказала Лолита. — Гримеры и визажисты радуются – им нравится, когда я в такой форме. Буду стараться ее держать и в дальнейшем".

Раскрыла артистка и причину решения о расставании. Его, кстати, приняла не она, а ее супруг.

"Мы с Димой совершили большую ошибку, потому что не работали над нашими отношениями. В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он, — уверена Лолита. — А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения!".

Официально они с Ивановым все еще муж и жена – нет времени на бракоразводный процесс. Певица не теряет надежду, что не все еще потеряно.

"Нужно было лишний раз обняться, взяться за руки и сказать: "А ну как мы сейчас все исправим!" Не знаю, случится ли. Все зависит от Димы, — призналась поп-исполнительница. — Но мои мозги заняты моим еще не бывшим, а официальным мужем".

В ближайших ее планах значится поход к врачу-психотерапевту. Она надеется, что он поможет ей пережить навалившийся стресс и нормализовать сон.

До этого Лолита была замужем четыре раза. Мужьями певицы были актер Александр Беляев, Виталий Милявский (по словам артистки, брак был фиктивным), шоумен Александр Цекало и бизнесмен Александр Зарубин.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
18:43
Несколько заключенных порезали себе руки в екатеринбургской колонии 0
18:40
Греф обвинил бывшие власти Республики Алтай в хищении денег 0
18:24
Чудеса координации: человек поймал iPhone X, катаясь на американских горках 0
18:03
Россия и Украина обменялись заключенными. Самолет с освобожденными прилетел в Москву 0
17:44
Врачи развеяли миф о вреде соли 0
17:40
Парашют не раскрылся у одного из спортсменов на авиашоу в Барнауле 1
17:29
Идею о новой системе добровольных накоплений позитивно оценили в Госдуме 0
17:21
СМИ: российский турист утонул во Вьетнаме 0
17:04
310 мне уже! Как в Бийске прошел День города 0
16:54
Немецкую обсерваторию похитили со дна Балтийского моря 0
16:48
Вертолет с флагом Барнаула пролетел над людьми на авиашоу в честь Дня города 2
16:30
Премии для молодых ученых увеличили в России 0
16:18
Выставка ретроавтомобилей прошла в Барнауле в День города 0
16:09
Житель Алтая вернется домой, если попадет в список заключенных на обмен с Россией 1
15:55
Авиашоу в Барнауле не отменили из-за погоды 0
15:46
"Сбербанк" запустил собственный сервис по доставке продуктов из магазинов 0
15:17
Около пяти тысяч человек пробежали "Кросс Нации" в Барнауле 2
15:16
Картина из зерна и живые скульптуры. Что еще показали барнаульцам на День города 1
15:09
СМИ сообщили о начале обмена заключенными России и Украины 1
14:40
Российских школьников освятили перед новым учебным годом 7
14:19
Романенко: "Бийск – центр духовной культуры и науки Алтайского края и РФ" 1
14:09
"Спасите спортивную школу": коммунальщики выселяют спортшколу из помещения в Барнауле 5
13:43
Томенко назвал Бийск первым по значению городом Алтайского края 0
13:34
"Бийск – старейший в регионе": Томенко посетил наукогоград, которому сегодня 310 лет 1
13:16
Подробности новой пенсионной реформы рассказали в Минфине 9
12:59
Водитель "Москвича" протаранил забор алтайской церкви и скрылся 1
12:48
Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Республике Алтай 0
12:43
Порядок получения водительских прав может измениться в России 2
12:28
Инвесторы вложат 3,5 млрд рублей в "Сибирскую монету" 1
11:50
Томенко поздравил с Днем города жителей Барнаула и Бийска 0
11:10
За сбор конопли в центре Камня-на-Оби задержали мужчину 5
11:01
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 6
11:00
"Город. Слушай!". История третья. Старый базар 0
10:43
Чиновников уличили в подставных детях при открытии детсада в Татарстане 3
10:00
Что происходит в Барнауле в день его рождения. Трансляция 0
09:49
Дом купцов Морозовых продают в Барнауле за 25 миллионов рублей 6
09:03
День города Барнаула будет теплым и немного дождливым: от +19 до +21 0
06:44
Как доехать домой после фейерверка в День города и где будет стоять транспорт 0
06:32
Какие дороги перекроют в Барнауле в День города и когда их откроют 0
06:16
Зеленых уголков, дорог и молодежи: что желают Барнаулу в день рождения его жители 3
23:58
У жительницы Приамурья забрали детей за воспитание кулаками 0
23:36
Названы города со стремительным ростом числа алкомаркетов 3
22:57
Видео драки и давки на распродаже во Владикавказе попало в Сеть 2
22:32
Илья Азар подал жалобу в СК на задержавших его полицейских 0
21:55
Томскому подростку грозит колония за угрозы водителю, сбившему щенка 7
21:00
Девушку с татуировкой на руке две недели ищут в Барнауле 1
20:30
Погода в Алтайском крае на выходных: пройдут дожди и грозы 0
20:10
Алтайский край – один из 49 регионов, где для дольщиков открыли счета эскроу 0
19:44
У россиянки забрали ребенка в Италии. Она хотела его увезти в Россию 1
19:31
Парады, спектакли, звезды. Как отмечали День города в Барнауле 10 лет назад
Ностальгируем и погружаемся в праздник вместе

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.