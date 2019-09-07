Несколько заключенных порезали себе руки в екатеринбургской колонии

7 сентября в исправительной колонии № 2 Екатеринбурга несколько заключенных порезали себе руки, сообщает "Интерфакс".

"Несколько заключенных нанесли себе поверхностные порезы на руках, никому их них госпитализация не потребовалась", – сказал сотрудник пресс-службы ФСИН по региону.

В ведомстве отметили, что информация о том, что в колонии произошли массовые беспорядки, увечья себе нанесли десятки заключенных, которая появилась в некоторых СМИ, не соответствует действительности.

В связи с происшествием прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.