Греф обвинил бывшие власти Республики Алтай в хищении денег

Глава Сбербанка Герман Греф обвинил команду бывшего губернатора Республики Алтай Александра Бердникова в хищении средств, когда в субботу, 7 сентября, открывал новую канатную дорогу на курорте "Манжерок", сообщил корреспондент Amic.ru с места событий.

По словам Грефа, региону были выделены федеральные деньги на строительство системы оснежения курорта и очистку озера. Сбербанк провел строительную экспертизу, чтобы выяснить, как использовали эти средства. По ее итогам выяснилось, что большая часть суммы была похищена.

Глава Сбербанка отметил, что такой поступок властей вызывает возмущение.

"Люди должны отвечать за такие вещи. Когда кто-то так набивает себе карманы, это возмущает до предела. Тем более в такой нищей, простите, республике", – возмутился Греф.

Конкретных сумм, о воровстве которых идет речь, Греф раскрывать не стал.

По его словам, особое беспокойство вызывает состояние озера: "Они вытащили из озера всю тину и водоросли и просто бросили в другой конец. Тем самым перекрыли дренаж. Фактически здесь экологическая катастрофа".

Также Греф отметил, что со своей стороны Сбербанк сделает все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности.

В 2006 году Герман Греф, будучи министром экономического развития и торговли РФ, одобрил создание особой экономической зоны в Республике Алтай в районе села Манжерок.