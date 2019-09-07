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Чудеса координации: человек поймал iPhone X, катаясь на американских горках

, ИА "Амител"
Участник аттракциона вернул дорогой гаджет владельцу

Житель Новой Зеландии Сэмюэл Кемпф во время отдыха в Испании продемонстрировал чудеса координации – при движении на американских горках он заметил падающий iPhone X и поймал его.

Видеозапись трюка новозеландец выложил на видеохостинге YouTube. По его словам, после остановки аттракциона он увидел человека, который ищет оброненный дорогостоящий гаджет. Когда тот получил его обратно, то не поверил своему счастью и обнял туриста.

Кемпф уточнил, что инцидент произошел в парке Port Aventura, который находится в часе езды от Барселоны.

"Эти американские горки движутся со скоростью свыше 130 км/ч, – уточнил новозеландец. – Когда-то они считались самыми высокими и быстрыми в Европе".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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