Потрясающе красивый фейерверк прогремел в небе над Барнаулом в честь Дня города

Праздничный фейерверк по традиции завершил День города в Барнауле. Сегодня, 7 сентября, одновременно в столице края прогремело сразу шесть салютов в разных уголках города. Но главный салют, как всегда, прошел на площади Сахарова. Тысячи барнаульцев собрались на площади и окрестных улицах. Найти парковку для автомобиля было просто нереально. Многие заранее за несколько часов "забили" себе лучшие места. И это было ожидаемо – городской фейерверк любимое развлечение и взрослых, и детей. Детей, кстати, на площади тоже было очень много. Также много улыбок и радостного ожидания. И судя по комментариям зрителей, ожидание оправдалось.

Если вы по каким-то причинам не смогли приехать на площадь Сахарова, то смотрите видео фейерверка на Amic.ru в 22:00.