Салют в честь Дня города Барнаула. Прямая трансляция

Праздничный фейерверк по традиции завершает День города в Барнауле. Сегодня, 7 сентября, одновременно в столице края прогремит разу шесть салютов в разных уголках города. Но главный салют, как всегда, пройдет на площади Сахарова. Тысячи барнаульцев собрались в эти минуты на площади и окрестных улицах. Найти парковку для автомобиля просто нереально. Многие заранее за несколько часов "забили" себе лучшие места. И это было ожидаемо — городской фейерверк любимое развлечение и взрослых и детей. Детей, кстати, на площади тоже очень много. Также много улыбок и радостного ожидания. Если вы по каким-то причинам не смогли приехать на площадь Сахарова, то смотрите смотрите трансляцию фейерверка на Amic.ru в 22:00.