Осужденный на Украине Агеев возвращается в Алтайский край

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила ТАСС, что сделка по обмену заключенными между Россией и Украиной в формате 35х35 состоялась.

В числе возвращенных на родину оказался и житель Алтайского края Виктор Агеев, которого украинские силовики объявили террористом за его участие в конфликте в Донбассе на стороне непризнанных республик ДНР и ЛНР.

"У людей, которые возвращаются, у каждого своя судьба. Это люди разного возраста – есть старшего возраста, такие как Владимир Галичий, которому 71 год, или Сергей Лазарев (62 года), совсем молодые, как Витя Агеев (23 года), – рассказала омбудсмен. – Есть люди из многодетных семей, есть имеющие четырех детей, как, например, Юрий Ломако".

Напомним, Агеев был задержан рядом с Луганском в июле 2017 года. Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы.

Россиянина признали виновным в сотрудничестве с силами Луганской народной республики (ЛНР), считающейся на Украине террористической организацией. Также Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение оружия с боеприпасами.

СБУ утверждали, что в марте 2017 года он был российским военным и присоединился к силам ЛНР, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты.

В Минобороны России подчеркнули, что Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в российских Вооруженных силах, и назвали заявление СБУ "вымыслом украинских пропагандистов".