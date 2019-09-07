ДТП в Бийске: два автомобиля Lada не поделили перекресток

Фото: vk.com/avarcomdtp

В ночь перед празднованием 310-летия Бийска на улице Социалистической столкнулись две легковушки.

Фотографии с места столкновения опубликовали в паблике бийского аваркома в социальной сети "ВКонтакте".

На них видно, что ВАЗ-2112 протаранил боковую часть ВАЗ-2110. По словам очевидцев, оба участника аварии не выглядели пьяными, и никто из них не пострадал.

Один из бийчан утверждает, что ДТП произошло по вине водителя "десятки", который двигался по второстепенной дороге и не уступил право первоочередного проезда "двенашке", двигавшейся по главной дороге.