Пожарные предотвратили взрыв газа при пожаре в алтайском селе

6 сентября диспетчеру поступило сообщение о пожаре в селе Камышенка Завьяловского района. На место происшествия отправились сотрудники пожарной части № 89, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На момент прибытия спасателей веранда дома горела открытым огнем. Существовал риск распространения пожара на жилое помещение.

Хозяйка дома успела выйти наружу.

Пожарные заметили газовый баллон и затушили идущее из него пламя. Взрывоопасный предмет вынесли из огня и охладили, предотвратив тем самым более тяжелые последствия.

В результате пожара веранда дома серьезно обгорела. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытового газа.