Суббота, 7 Сентябрь, 23:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66
€ 72,89
Обь
146см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Город. Слушай!День города БарнаулаОтключения горячей воды
Новости

Пожарные предотвратили взрыв газа при пожаре в алтайском селе

, ИА "Амител"
Благодаря оперативным действиям спасателей баллон не взорвался
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

6 сентября диспетчеру поступило сообщение о пожаре в селе Камышенка Завьяловского района. На место происшествия отправились сотрудники пожарной части № 89, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. 

На момент прибытия спасателей веранда дома горела открытым огнем. Существовал риск распространения пожара на жилое помещение. 

Хозяйка дома успела выйти наружу. 

Пожарные заметили газовый баллон и затушили идущее из него пламя. Взрывоопасный предмет вынесли из огня и охладили, предотвратив тем самым более тяжелые последствия. 

В результате пожара веранда дома серьезно обгорела. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытового газа. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
22:50
День города глазами барнаульцев. Как горожане встретили праздник 0
22:43
Фейерверк в День Барнаула прошел под композицию Time to Say Goodbye. Фото и видео 0
21:55
Потрясающе красивый фейерверк прогремел в небе над Барнаулом в честь Дня города 0
21:45
Ученые научились управлять клетками крови 0
21:26
Кошка Машка прилетела вместе с освобожденными россиянами с Украины 0
21:00
Пенсионерку сбили возле дома в Барнауле 0
20:40
Пьяные еноты появились в столице Канады 0
20:21
Задержан мужчина, несколько раз ударивший Памфилову выключенным электрошокером 0
20:04
Пожарные предотвратили взрыв газа при пожаре в алтайском селе 0
19:46
Канатоходец сорвался с троса между башнями "Москва-сити" 0
19:46
Самую красивую девушку Барнаула и двух вице-мисс выбрали в День города 0
19:36
Пожарные и собака Жора показали барнаульцам в День города, как спасать людей 0
19:35
ДТП в Бийске: два автомобиля Lada не поделили перекресток 0
19:13
Российский теннисист впервые за 14 лет выступит в финале турнира серии Большого шлема 0
18:58
Осужденный на Украине Агеев возвращается в Алтайский край 2
18:43
Несколько заключенных порезали себе руки в екатеринбургской колонии 0
18:40
Греф обвинил бывшие власти Республики Алтай в хищении денег 3
18:24
Чудеса координации: человек поймал iPhone X, катаясь на американских горках 0
18:03
Россия и Украина обменялись заключенными. Самолет с освобожденными прилетел в Москву 0
17:44
Врачи развеяли миф о вреде соли 0
17:40
Парашют не раскрылся у одного из спортсменов на авиашоу в Барнауле 2
17:29
Идею о новой системе добровольных накоплений позитивно оценили в Госдуме 0
17:21
СМИ: российский турист утонул во Вьетнаме 0
17:04
310 мне уже! Как в Бийске прошел День города 0
16:54
Немецкую обсерваторию похитили со дна Балтийского моря 0
16:48
Рокот самолетов и рискованные трюки парашютистов. Как прошло авиашоу в Барнауле 4
16:30
Премии для молодых ученых увеличили в России 0
16:18
Выставка ретроавтомобилей прошла в Барнауле в День города 0
16:09
Житель Алтая вернется домой, если попадет в список заключенных на обмен с Россией 1
15:55
Авиашоу в Барнауле не отменили из-за погоды 0
15:46
"Сбербанк" запустил собственный сервис по доставке продуктов из магазинов 0
15:17
Около пяти тысяч человек пробежали "Кросс Нации" в Барнауле 5
15:16
Картина из зерна и живые скульптуры. Что еще показали барнаульцам на День города 1
15:09
СМИ сообщили о начале обмена заключенными России и Украины 1
14:40
Российских школьников освятили перед новым учебным годом 6
14:19
Романенко: "Бийск – центр духовной культуры и науки Алтайского края и РФ" 1
14:09
"Спасите спортивную школу": коммунальщики выселяют спортшколу из помещения в Барнауле 6
13:43
Томенко назвал Бийск первым по значению городом Алтайского края 0
13:34
"Бийск – старейший в регионе": Томенко посетил наукогоград, которому сегодня 310 лет 1
13:16
Подробности новой пенсионной реформы рассказали в Минфине 9
12:59
Водитель "Москвича" протаранил забор алтайской церкви и скрылся 1
12:48
Водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими в Республике Алтай 0
12:43
Порядок получения водительских прав может измениться в России 2
12:28
Инвесторы вложат 3,5 млрд рублей в "Сибирскую монету" 1
11:50
Томенко поздравил с Днем города жителей Барнаула и Бийска 0
11:10
За сбор конопли в центре Камня-на-Оби задержали мужчину 5
11:01
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 6
11:00
"Город. Слушай!". История третья. Старый базар 0
10:43
Чиновников уличили в подставных детях при открытии детсада в Татарстане 3
10:00
Что происходит в Барнауле в день его рождения. Трансляция 0
09:49
Дом купцов Морозовых продают в Барнауле за 25 миллионов рублей 6
09:03
День города Барнаула будет теплым и немного дождливым: от +19 до +21 0
06:44
Как доехать домой после фейерверка в День города и где будет стоять транспорт 0
06:32
Какие дороги перекроют в Барнауле в День города и когда их откроют 0
06:16
Зеленых уголков, дорог и молодежи: что желают Барнаулу в день рождения его жители 3
23:58
У жительницы Приамурья забрали детей за воспитание кулаками 0
23:36
Названы города со стремительным ростом числа алкомаркетов 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.