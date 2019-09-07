На видео попала драка за очередь к врачу поликлиники в Набережных Челнах

Спор за очередь к врачу в городскую поликлинику №4 в Набережных Челнах перерос в драку, сообщает life.ru. Инцидент записали на камеру и опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщила одна из посетительниц медучреждения, конфликт начался с того, что женщина привела на прием ребенка с соседнего участка.

Она настаивала на том, что в таких случаях должны идти "через одного", но остальные ее пропускать отказались.

"У одной женщины прижало ребёнка к двери, ребёнок ударился о ручку, — рассказала местная жительница. — В итоге все возмущались, орали и у меня ребёнок даже испугался".

Ранее в соцсети попала видеозапись потасовки в торговом центре во Владикавказе, где была объявлена акция "все по рублю".