Кошка Машка прилетела вместе с освобожденными россиянами с Украины

На фотографии кошка Машка и 24 россиянина / Фото: twitter.com/RusembUkraine

Освобожденные по обмену россияне, возвратившиеся сегодня домой, рассказали о кошке, которая прилетела с Украины вместе с ними, сообщает РИА "Новости".

"Кошка черно-белая, ей год и три месяца, зовут Машка. Алексей везет ее с собой из Бучанской тюрьмы. Причем это вторая кошка, которую он вывез на свободу", – рассказал руководитель портала РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Первая кошка выехала в сумке с теми, кто был обменен в 2017 году. Просто тогда Алексей не попал в список и передал кошку с другими, объяснил Вышинский.

Так что со второго захода россиянин отправился домой уже с другой кошкой, которая теперь будет жить у него в деревне.

Ранее сообщалось, что осужденный на Украине житель Алтайского края Виктор Агеев также возвращается домой. Он попал в группу из 35 людей, которые пошли на обмен.

Агеев был задержан рядом с Луганском в июле 2017 года. Его приговорили к десяти годам лишения свободы за сотрудничество с силами Луганской народной республики (ЛНР), считающейся на Украине террористической организацией.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием Вышинского.