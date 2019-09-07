Ученые научились управлять клетками крови

Ученые в серии экспериментов продемонстрировали, что могут манипулировать клетками крови с помощью оптического лазерного прицела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на научный журнал Scientific Reports.

Исследование провели сотрудники Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и Университета Оулу (Финляндия).

Они смогли не только управлять процессами в клетках и манипулировать ими желаемым способом, но и полноценно изучать их во время такого воздействия.

"Оптический лазерный пинцет позволяет создавать условия для взаимодействия клеток крови, которые невозможно наблюдать в обычных условиях, – рассказал о полученных результатах профессор Игорь Меглинский. – Комбинация методов дает возможность измерять воздействие тех или иных наночастиц на взаимодействие эритроцитов".

Исследователи уверены, что дальнейшее изучение процессов, происходящих в эритроцитах, при воздействии на них поможет в решении практической задачи адресной доставки препаратов к тканям и органам, пораженным заболеванием.

Использование клеток крови как "транспорта" для лекарств – это только одна из сфер, где могут быть применены полученные знания.

Также они могут быть применены в иммунотерапии, создании искусственной крови и других направлениях биомедицины, уверены ученые.