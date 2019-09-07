Фейерверк в День Барнаула прошел под композицию Time to Say Goodbye. Фото и видео

Под звездным небом Барнаула / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина / Видео: vk.com/incident22

День города завершился праздничным фейерверком, который назвали "Под звездным небом Барнаула". И неспроста. Небо освещалось разноцветными всполохами под композицию Sarah Brightman & Andrea Bocelli — Time to Say Goodbye.

Фейерверк пришли посмотреть тысячи барнаульцев. Теперь они не торопятся разъезжаться по домам и идут гулять дальше.

Автобусы ждут всех на площади Советов. Люди постарше нехотя занимают места в общественном транспорте. А вот молодежи сейчас точно не до автобусов. На улице тепло просто, да и воскресенье завтра.