"Место просто нереальное": Костя Цзю размял жителей Алтая и зарядился энергией

Костя Цзю побывал в Горном Алтае / Фото: gorno-altaisk.info

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в субботу, 7 сентября, посетил Республику Алтай, где провел массовую разминку для всех желающих, пишут "Новости Горного Алтая".

"Благодаря такой импровизированной тренировке, думаю, у многих ребят возникнет стремление заниматься спортом, у родителей желание отвести детей в спортивный зал", — сказал Цзю, опубликовав в своем Instagram небольшой отчет о визите.

На центральной площади Горно-Алтайска собрались сотни людей. Чемпион показал им ряд несложных физических упражнений и приемы из бокса. В завершение все желающие смогли пообщаться с чемпионом и сделать селфи.

Цзю напомнил всем, что регулярные занятия физкультурой помогают не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и заряжаться энергией.

Сам боксер также зарядился энергией. "Еще одно место... просто нереальное. Обрыв и там уже бежит река", — рассказал он на видео. В подписи к ролику он написал: "Пока есть свободное время, вышел на природу, попил воды из источника".

В рамках своего визита спортсмен также побывал в Центре спортивной акробатики "Грация", где провел встречу со спортсменами, а также побывал в сельскохозяйственном техникуме.