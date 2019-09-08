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Конора отговаривают от реванша с Хабибом: "Мы не хотим, чтобы ты помер, парень"

, ИА "Амител"
Макгрегор попросил реванша сразу после победы Нурмагомедова над Пуарье
Конор в прошлом году не смог забрать у Хабиба пояс / Фото: metaratings.ru

Конор в прошлом году не смог забрать у Хабиба пояс / Фото: metaratings.ru

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор попросил в своем Twitter устроить ему реванш с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, сообщает RT.

"Устройте мне реванш в Москве", – написал Макгрегор после окончания боя за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Дастином Пуарье, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби.

В комментариях под постом подписчики посмеялись: "Разве тебе недостаточно одного поражения, хочешь получить снова", "Мы не хотим, чтобы ты помер, парень", "Ты раб денег, а не наследия. Становишься жалким!".

Напомним, титульный бой между Хабибом и Дастином стал для российского спортсмена 28-й победой подряд за карьеру в смешанных единоборствах и 12-й победой подряд в UFC.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Пояс он защитил в прошлом году в поединке с Макгрегором.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.09.2019 09:50
- гость -

Хабиб ни за что не согласится на реванш! Думаю, всем понятно, что Конор особо не готовился к бою! А вот к реваншу подготовится основательно! И проходы в ноги, которые Хабиб делает из раза в раз, будет пресекать контратаками и положит конец чемпионству ! Удивительно, почему Порье к походам в ноги не был готов? И не добил поплывшего Хабиба???

0  0
8.09.2019 10:07
- гость -

И не добил поплывшего Хабиба???
----------------------------------------------
Наверное Дастя и заплакал на ринге после боя из-за досады,что заменжевался тогда.

0  0
8.09.2019 10:39
- гость -

Макгрегор просто элитный ирландский клоун на ринге. Хабиб чемпион форэвэ

0  0
8.09.2019 10:51
- гость -

8.09.2019 10:39
- гость -
ну конечно, и ни одного боя не выигрывал! Тебе виднее с дивана!

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