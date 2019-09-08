Конора отговаривают от реванша с Хабибом: "Мы не хотим, чтобы ты помер, парень"

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор попросил в своем Twitter устроить ему реванш с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, сообщает RT.
Easy win for Conor 😎 pic.twitter.com/wrzkQrnLvI— UFCStats💭 (@TheUFCStats) 7 сентября 2019 г.
"Устройте мне реванш в Москве", – написал Макгрегор после окончания боя за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Дастином Пуарье, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби.
В комментариях под постом подписчики посмеялись: "Разве тебе недостаточно одного поражения, хочешь получить снова", "Мы не хотим, чтобы ты помер, парень", "Ты раб денег, а не наследия. Становишься жалким!".
Напомним, титульный бой между Хабибом и Дастином стал для российского спортсмена 28-й победой подряд за карьеру в смешанных единоборствах и 12-й победой подряд в UFC.
Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Пояс он защитил в прошлом году в поединке с Макгрегором.
Комментарии
Хабиб ни за что не согласится на реванш! Думаю, всем понятно, что Конор особо не готовился к бою! А вот к реваншу подготовится основательно! И проходы в ноги, которые Хабиб делает из раза в раз, будет пресекать контратаками и положит конец чемпионству ! Удивительно, почему Порье к походам в ноги не был готов? И не добил поплывшего Хабиба???
И не добил поплывшего Хабиба???
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Наверное Дастя и заплакал на ринге после боя из-за досады,что заменжевался тогда.
Макгрегор просто элитный ирландский клоун на ринге. Хабиб чемпион форэвэ
8.09.2019 10:39
- гость -
ну конечно, и ни одного боя не выигрывал! Тебе виднее с дивана!