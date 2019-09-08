Конора отговаривают от реванша с Хабибом: "Мы не хотим, чтобы ты помер, парень"

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор попросил в своем Twitter устроить ему реванш с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, сообщает RT.

"Устройте мне реванш в Москве", – написал Макгрегор после окончания боя за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Дастином Пуарье, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби.

В комментариях под постом подписчики посмеялись: "Разве тебе недостаточно одного поражения, хочешь получить снова", "Мы не хотим, чтобы ты помер, парень", "Ты раб денег, а не наследия. Становишься жалким!".

Напомним, титульный бой между Хабибом и Дастином стал для российского спортсмена 28-й победой подряд за карьеру в смешанных единоборствах и 12-й победой подряд в UFC.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Титул он завоевал в апреле 2018 года, одержав победу над Элом Яквинтой. Пояс он защитил в прошлом году в поединке с Макгрегором.