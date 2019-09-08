Более тысячи полицейских, казаков и дружинников будут охранять день выборов на Алтае

Охрану общественного порядка в единый день голосования в Алтайском крае обеспечат более 600 полицейских, сообщает региональное МВД.

"Кроме того, будут привлечены 50 сотрудников и курсантов Барнаульского юридического института МВД, 40 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также более 600 представителей народных дружин, казачества и работников частных охранных организаций", – рассказали в ведомстве.

Охранять придется 294 избирательных участка.

Под охрану взяты места размещения избирательных комиссий и хранения избирательной документации, а также места массового пребывания граждан.

Обо всех нарушениях избирательного законодательства, иных фактах нарушения порядка, забытых или оставленных предметах жители края могут сообщать в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, в ближайшие отделы органов внутренних дел, по телефону 102 или телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю 128. Вся поступившая информация будет незамедлительно проверена.

Ранее Amic.ru рассказал, кто именно, как и, самое главное, кого мы будем выбирать в Алтайском крае в воскресенье 8 сентября. Напомним, эти выборы дадут региону более 300 новых депутатов и сельских глав. Участвовать в голосовании смогут только 11% жителей края.