Фейерверк на День города Барнаула пришли посмотреть более 30 тыс. человек

В субботу вечером, 7 сентября, на центральной площади Барнаула собрались 30 тыс. человек, желающих посмотреть на завершение Дня города ярким фейерверком, пишет "Алтайская правда".

Организаторы праздничных мероприятий назвали фейерверк "Под звездным небом Барнаула". Прошел он под композицию Sarah Brightman & Andrea Bocelli – Time to Say Goodbye.

Напомним, 289-летие Барнаула отмечалось по всему городу. Праздник устроили на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, на набережной Оби и пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный", а также на маленьких площадках во всех районах Барнаула.

Так, на набережной и в Нагорном парке люди смотрели авиашоу и принимали участие в интерактивных обучающих программах алтайского МЧС. На площади Сахарова состоялся финал "Мисс Барнаул – 2019".

На площадке перед АлтГТУ прошло автомобильное ретрошоу. На Нулевом километре состоялся фестиваль национальных культур. Весь день работали выставки цветов.