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Фейерверк на День города Барнаула пришли посмотреть более 30 тыс. человек

, ИА "Амител"
Организаторы праздничных мероприятий назвали фейерверк "Под звездным небом Барнаула"
289-летие Барнаула отмечалось по всему городу / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

289-летие Барнаула отмечалось по всему городу / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

В субботу вечером, 7 сентября, на центральной площади Барнаула собрались 30 тыс. человек, желающих посмотреть на завершение Дня города ярким фейерверком, пишет "Алтайская правда".

Организаторы праздничных мероприятий назвали фейерверк "Под звездным небом Барнаула". Прошел он под композицию Sarah Brightman & Andrea Bocelli – Time to Say Goodbye.

Напомним, 289-летие Барнаула отмечалось по всему городу. Праздник устроили на площадях Сахарова, Советов, Ветеранов, на набережной Оби и пешеходных зонах улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, в парках "Центральный" и "Нагорный", а также на маленьких площадках во всех районах Барнаула.

Так, на набережной и в Нагорном парке люди смотрели авиашоу и принимали участие в интерактивных обучающих программах алтайского МЧС. На площади Сахарова состоялся финал "Мисс Барнаул – 2019".

На площадке перед АлтГТУ прошло автомобильное ретрошоу. На Нулевом километре состоялся фестиваль национальных культур. Весь день работали выставки цветов.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.09.2019 10:45
- гость -

Каждый год праздновать какой-то мифический праздник день города, тратить огромные деньги впустую. Ну если уж очень хочется отметить круглую дату, делали бы этот день раз в пять лет

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8.09.2019 10:53
- гость -

10:45, у нас позиция властей, больше праздников, больше позитива. Пусть народ сопьётся. Главное чтобы не замечали, что в городе нет работы с достойной оплатой и холодильник пуст. Так что пофигу что отмечать, хоть цветение маральника, хоть день вдв, хоть день города.

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8.09.2019 10:58
- гость -

Полностью поддерживаю гостя 10:45.
Праздновать нужно юбилейные даты, и то если есть достижения в развитии города. А так пир во время.....

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