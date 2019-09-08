Врио главы Республики Алтай проголосовал на выборах губернатора региона

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин проголосовал на выборах губернатора региона, передает ТАСС.

8 сентября в Республике Алтай проходят выборы главы региона. На должность главы региона претендуют три кандидата: депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин.

"Избирательные участки открыты вовремя, оборудование функционирует. Я думаю, выборы пройдут в спокойной обстановке с соблюдением законодательства. Надеюсь, что все жители республики исполнят свой гражданский долг", — сказал Хорохордин.

В регионе работает 236 избирательных участков. Голосовать имеют право 161 тысяча человек.

Кроме главы региона жителям предстоит выбрать еще 41 депутата Госсобрания: 30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий.

Ранее сообщалось, что в отдаленных и труднодоступных территориях Республики Алтай досрочно проголосовали 634 человека, в том числе сотрудники высокогорных метеостанций Аккем и Кара-Тюрек. Сотрудники избиркомов добирались до них на моторных лодках, УАЗах и лошадях. Всего в регионе имели право досрочно проголосовать 1329 человек.