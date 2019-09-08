Медики назвали лечебные свойства водки при остеохондрозе

Врачи рекомендуют во время некоторых болезней использовать водку, поскольку она обладает некоторыми лечебными свойствами, пишет "МедикФорум".

Так, во время обострения остеохондроза рекомендуется делать компрессы с крепким алкогольным напитком — это помогает снимать отеки, а также прогреть область и избавиться от болей. Больным нельзя употреблять алкоголь из-за замедления проходимости крови по сосудам, однако использовать его в виде компресса — отличный вариант.

Рецепт прост — водка смешивается с медом, этот состав наносится на больное место и укутывается целлофановыми пакетами и теплыми платками или шарфами. Медики рекомендуют держать такой компресс два часа.

Врачи отмечают, что остеохондроз в настоящее время может возникнуть у любого человека. Так что не стоит считать, что болезнь возникает только у людей с высокими физическими нагрузками. Сегодня он поражает каждого третьего жителя планеты.

Остеохондроз сопровождают такие состояния, как маленькая подвижность организма, травмы в результате дорожных аварий. Также им страдают люди, которые вынуждены из-за работы много сидеть или неправильно наклонять голову. Возникает болезнь и если человек принимает неправильную позу во сне.

Люди с таким диагнозом не только испытывают боли в спине и в шее, но и в районе плеч и даже на рук, при этом возникают боли в голове. Из-за остеохондроза стираются диски между позвонками. А неправильное питание или упражнения могут усугубить ситуацию.

Ранее ученые выяснили, что алкоголь в умеренных дозах очищает мозг от метаболического "мусора".