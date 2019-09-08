"Спокойно, даже "фейков" пока нет": член Общественной палаты РФ о выборах на Алтае

Член Рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев рассказал в своем Twitter о ходе наблюдения за процессом голосования в Республике Алтай.

В Алтае от общественной палаты на участках работают 318 наблюдателей, создан ситуационный центр. Выборы проходят спокойно, даже "фейков" пока нет. — Максим Григорьев (@grigorievms) 8 сентября 2019 г.

"В Алтае от Общественной палаты на участках работают 318 наблюдателей, создан ситуационный центр. Выборы проходят спокойно, даже "фейков" пока нет", — написал Григорьев.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтае зафиксированы нарушения на выборах главы региона. В день тишины, ночью, были раскиданы листовки с призывом голосовать за одного из кандидатов.

Глава лаборатории социальных технологий АНО "ЭИСИ" Дарья Кислицына отметила, что это является злостным нарушением избирательного законодательства. Кроме того, как она подчеркнула, электоральный потенциал этого действия крайне ограничен, "а вот неуважение к избирателю зашкаливающее".

Впрочем, не исключена и банальная провокация. По мнению Кислицыной, таких ситуаций на выборах еще можно ожидать в течение оставшихся часов голосования.

8 сентября в Республике Алтай проходят выборы главы региона. На должность главы региона претендуют три кандидата: депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин.

Более 12% жителей Республики Алтай пришли на выборы за первые два часа. Кроме главы региона жителям предстоит выбрать еще 41 депутата Госсобрания: 30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий.