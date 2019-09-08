Белый тигренок показал на видео, как правильно сдувать мячи в барнаульском зоопарке

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" опубликовал на своей странице в соцсети видео, на котором белый тигренок Айхал расправляется с баскетбольным мячом. "Доброе утро, друзья. Наш маленький блондин вчера получил чудесный подарок от гостей. Спасибо большое!" — говорится в подписи к публикации.

В конце июля сообщалось, что семью зоопарка пополнил привезенный из Якутии редкий белый тигренок по кличке Айхал.

"Котенок, белый тигр, будет гулять в большом вольере. Вы сможете увидеть и этого замечательного обитателя, который к нам приехал из далекой Якутии. Наверное, символично — Якутия, снег и белый тигр", — рассказывал тогда директор зоопарка Сергей Писарев.