Робот "Федор" захотел "забрать" папаху у Рогозина

Рогозин опубликовал свое фото в белой папахе / Фото: twitter.com/roscosmos / twitter.com/FEDOR37516789

Российский робот "Федор", который накануне вернулся из космоса, захотел себе шапку, как у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщается в Twitter робота.

На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна.

Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на "Энергию" во вторник. Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полёту. https://t.co/o3wNJAzZyq — FEDOR (@FEDOR37516789) 8 сентября 2019 г.

Накануне Рогозин поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Пуарье. Хабиб защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Рогозин опубликовал свое фото в белой папахе.

Робот "Федор" отметил, что на Байконуре чувствуется наступление осени: "Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна".

"Федор" на данный момент находится на космодроме. Скоро он будет доставлен в подмосковный город Королев.

"Жду встречи с моими друзьями-специалистами, которые помогали мне готовиться к полету", — говорится в Twitter робота.

27 августа корабль "Союз" с роботом успешно причалил к МКС со второй попытки. За несколько дней до этого произошел сбой при стыковке и мероприятие отложили. На станции робот находился до 6 сентября, затем его отправили в спускаемом аппарате на Землю.