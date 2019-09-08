В Москве задержали хулигана, покусавшего членов избиркома в 2017 году

В Москве в день тишины перед выборами был задержан мужчина, напавший на охранника избирательного участка. Предположительно, этот же человек в 2017 году напал на членов избиркома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута.

"Это тот самый субъект, который в 2017 году на муниципальных выборах на одном из участков покусал членов участковых избирательных комиссий", — пояснил Реут.

По его словам, хулиган может быть соратником одного из незарегистрированных кандидатов.

10 сентября 2017 года в Москве проходили выборы муниципальных депутатов. На участке 2559 в Дорогомилово кандидат в депутаты от партии "Яблоко" нанес побои и покусал членов избирательной комиссии. Он был недоволен тем, что ему запретили присутствовать при голосовании на дому, за которым по закону могут следить только наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который несколько раз ударил выключенным электрошокером главу ЦИК Эллу Памфилову, когда та спустилась со второго этажа, чтобы покормить кота. Проникший в дом мужчина напал на Памфилову, но та кинула в него стул и заставила тем самым отступить.