Россиянин пошел голосовать несмотря на самочувствие и умер на избирательном участке

На одном из избирательных участков в Целинном районе Курганской области умер 90-летний мужчина, сообщает портал "Область 45".

Инцидент произошел в воскресенье, 8 сентября, в селе Луговское. По словам местных жителей, утром у пенсионера повысилось давление, однако он решил пойти голосовать.

На избирательном участке избирателю стало плохо, он потерял сознание. Бригада медиков прибыла на место оперативно, уже через девять минут после вызова, но спасти мужчину не удалось.

Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

По данному факту региональный департамент здравоохранения проводит соответствующие мероприятия.

8 сентября в России — единый день голосования. В Алтайском крае выборы дадут региону более 300 новых депутатов и сельских глав. В Республике Алтай проходят выборы главы региона, а также жителям предстоит выбрать еще 41 депутата Госсобрания (30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий).