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Первыми пошли пенсионеры. Как стартовали выборы единственного депутата думы Барнаула

, ИА "Амител"
Участки в этот день голосования открыты только в Железнодорожном районе

Всего лишь одного депутата Барнаульской гордумы предстоит выбрать в день голосования, 8 сентября, жителям Железнодорожного района. Традиционно с утра на участки идут люди уже солидного возраста, молодежи фотокорреспонденту портала Amic.ru во время первой "проходки" встретилось мало. 

Напомним, найти свой участок можно через сервис на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или узнать по телефону горячей линии 8(3852) 36-30-62. За кресло депутата БГД борются пять кандидатов: Арцибашев Антон (КПРФ), Кайдаш Петр (ЛДПР), Лютов Степан ("Справедливая Россия"), Нифонтов Иван ("Единая Россия"), Ткаченко Андрей ("Яблоко").

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

8.09.2019 12:21
- гость -

Старики только и верят в сказки...

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