Первая явка на выборах в Алтайском крае едва превысила 6%

По данным на 10 утра, через два часа после открытия избирательных участков, в Алтайском крае проголосовало 6,26% избирателей. Данные порталу amic.ru сообщили в краевой избирательной комиссии.

На довыборах одного депутата краевого парламента на округе № 2 (Ключевской, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы) из 53,8 тысяч избирателей на проголосовало пока только 3,6 тысяч человек (6,7%). В Барнауле, где также выбирают только одного депутата в городскую Думу, явка составила 2,82%. На довыборах в Бийске (выбирают двух депутатов) — 3,65%. А в Змеиногорском районе, где обновится полный состав местного собрания депутатов, на участки уже пришло 6,17% избирателей.

Напомним, 8 сентября в Алтайском крае будут избраны 249 депутатов и 52 главы села.