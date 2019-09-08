13,8% жителей Алтайского края проголосовали на местных выборах 8 сентября

13,82% составляет явка избирателей на выборы в Алтайском крае 8 сентября по данным на 12 часов, сообщили amic.ru в краевом Избиркоме.

"Средняя явка по краю на 12 часов — 13,82%. По второму округу на довыборах депутата АКЗС проголосовало 14,34%, на довыборах одного депутата Барнаульской гордумы — 5,41%, двух депутатов Бийской гордумы — 6,96%. На основных выборах депутатов Змеиногорского района — 16,43%", — уточнили в избиркоме.

Таким образом, из 207 тысяч избирателей своим правом на выборов воспользовались уже 28,7 тысяч человек из 207 тысяч.

По данным на 10 утра явка составила 6,26%. Участки, а их в регионе 8 сентября открыто 295, работают с 8 утра до 20 часов вечера.