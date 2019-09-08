Пятая часть жителей Алтайского края сходила на выборы до 15 часов

За семь часов муниципальных выборов в Алтайском крае проголосовало 20,41% избирателей, сообщили Amic.ru в краевом Избиркоме.

По данным на 15 часов 8 сентября на 295 участках на территории региона проголосовали 42 тысяч человек из 206 тысячи, которые имеют на это право. Явка составила 20,41%. На 10 утра было 6,26% избирателей, на 12 часов – 13,82%.

Выбираем сегодня одного депутата Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному округу № 2 (он включает Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы). По этому округу явка составила 21,29%.

А вот выборы одного депутата Барнаульской гордумы по округу № 2 (часть Железнодорожного района) проходят неактивно – на 15 часов явка составила всего 9,27%. Двух депутатов Бийской гордумы (округа № 2 и 6) пока выбрали 10,61% избирателей. За депутатов районного собрания депутатов Змеиногорска проголосовали 21,52%.

Также по итогам дня будет избран один депутат в Алейске, три в Белокурихе, по одному депутату районного уровня в Локтевском, Павловском, Родинском, Советском, Тюменцевском районах. И весь состав сельского депутатского собрания в некоторых селах Поспелихинского, Локтевского, Тюменцевского, Красногорского, Солонешенского, Крутихинского, Смоленского, Хабарского, Косихинского, Мамонтовского, Уголовского, Немецкого, Чарышского, Первомайского, Родинского, Шипуновского, Рубцовского, Троицкого, Советского, Целинного, Тальменского районов.