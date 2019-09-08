День выборов в Алтайском крае начался с сообщений о нарушениях

Выборы 8 сентября 2019 года в Алтайском крае не массовые и не большие. Из 1,8 млн избирателей голосовать могут только 207 тысяч. Участки открыты только в части районов Барнаула, Бийска, Алейска и некоторых районах края. Но сообщения о возможных, хоть и мелких, нарушениях сыпятся с утра. Amic.ru обратился в краевой избирком. Там сообщили, что на данный момент официально не поступило ни одной жалобы, но комиссия мониторит информацию в СМИ и соцсетях.

СР сообщает, что на участке № 44 в Барнауле женщина вышла с бюллетенем в руках, так и не проголосовав. В краевом избиркоме amic.ru пояснили, что избиратель попросила членов комиссии помочь ей поставить галочку, поскольку сама она плохо видит. Однако по закону и комиссии, и наблюдателям это делать запрещено. Помочь имеют право другие избиратели. Но в то время никого на участке больше не было, женщина отказалась воспользоваться лупой и просто ушла, забрав и скомкав бюллетень. В комиссии пояснили, что это не является нарушением.

Кандидат в депутаты АКЗС от СР Наталья Лебедева заявила, что из села Новополтава Ключевского района поступило сразу 86 заявок на выездное голосование.

И снова "Справедливая Россия". "Пожилая женщина ждала открытия избирательных участков на лавочке возле школы №37. Как она рассказала наблюдателям от партии к ней подошли двое молодых людей и стали выяснять живут ли с ней кто-то из молодых. Выяснив, что нет, стали просить бабушку предоставить ее паспортные данные, "связывая это с выборами, с кандидатом и деревообрабатывающим заводом", — передает пресс-служба.

КПРФ сообщает, что за кандидата в БГД Степана Лютова от СР в день выборов расклеивают агитационные плакаты. "Справедливая Россия" опровергает информацию. Но поскольку есть видео, разбираться будет уже избирательная комиссия. В компартии также сообщают, что агитационные плакаты за кандидата от "Единой России" Ивана Нифонтова расклеена агитация на участке № 31.

А вот, что пишет на свой странице в facebook депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина:

"В Кулундинском районе на участке 1060 на довыборах в АКЗС бюллетени досрочно проголосовавших так и не сброшены в урну в присутствии членов комиссии и наблюдателей (20 бюллетеней). Кроме того, наши представители сообщают о несовпадении данных уик и личном подсчете пришедших на участок избирателей. Разница в 15 человек". Этот факт Избирком также подтвердил. В итоге бюллетени все же были опущены в ящик.

"В Кулундинском районе на участке 1060 на довыборах в АКЗС бюллетени досрочно проголосовавших так и не сброшены в урну в присутствии членов комиссии и наблюдателей (20 бюллетеней). Кроме того, наши представители сообщают о несовпадении данных уик и личном подсчете пришедших на участок избирателей. Разница в 15 человек". Этот факт Избирком также подтвердил. В итоге бюллетени все же были опущены в ящик. Коммунисты сообщают, что на одном из участков в Табунском районе избирателям выдают некие талоны. Факт подтвержден, но это не является нарушением, уточнили в Избиркоме. Талоны выдавались для упрощения учета, а не как "поощрение" за голосование.

Депутат Госдумы от "Единой России" Даниил Бессарабов разместил в instagram видео с Иваном Нифонтовым. Он не призывает голосовать за него, но заявляет: "уверен, у него все получится".