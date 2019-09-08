Четверть жителей Горного Алтая проголосовала на выборах за первые четыре часа

Свыше 25% избирателей Республики Алтай пришли с 8 до 12 часов в день голосования, 8 сентября, сообщили в Избирательной комиссии. Выбирают главу региона и депутатов Эл Курултая.

На 12 утра на участки пришло 41,7 тысяч избирателей из 161 тысяч. Явка составила 25,82%.

В Горно-Алтайске пришло 22,30% избирателей. В Кош-Агачском районе – 31,97%, Майминском – 20,24%, Онгудайском – 31,47%, Турочакском – 22,52%, Улаганском – 24,11%, Усть-Канском – 34,19%, Усть-Коксинском – 26,47%, Чемальском – 25,87%, Чойском – 29,47%, Шебалинском – 31,31%.

В 2014 году на выборах главы региона в республике Алтай итоговая явка составила 54,2%.