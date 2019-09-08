Стало известно, сколько жителей Алтайского края проголосовало на выборах досрочно

1,78% избирателей Алтайского края воспользовались правом на досрочное голосование и пришли на участок не 8 сентября, а в один из дней с 27 августа по 7 сентября. Уточненные данные порталу amic.ru сообщили в краевой избирательной комиссии.

В среднем по краю из 206 377 избирателей досрочно проголосовало 1,78%, 3,6 тысяч человек. Именно на довыборах в краевое Заксобрание (там выбирают только одного депутата) до Единого дня голосования пришло 2,71% избирателей, в Барнаульскую гордуму (выбирают одного депутата) - 1,91%, Бийскую думу (выбирают двух депутатов) - 2,09%.

Что же касается дня голосования, то по данным на 12 часов проголосовало 13,82% избирателей.