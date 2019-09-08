Фото: Екатерина Смолихина

Престижный международный турнир "Великий бой на Великом Алтае" прошел, 7 сентября, в День города Барнаула. Соревнования вызвали небывалый ажиотаж у горожан. Площадь Советов, где стоял ринг, превратилась в аналог римского Колизея. За 8 боями здесь наблюдали несколько десятков тысяч человек.

В прошлом году, по сути, это турнир по боксу был единственным развлечением для барнаульцев, который лишились праздника из-за выборов. Зато продажу алкоголя тогда разрешили. В этом году бокс вернулся и стал дополнением к праздничной программе.

На профессиональный ринг вышли боксёры из Барнаула, Новосибирска, Иркутска и Рязани, а также гости из Армении, Узбекистана и Киргизии. В программе было целых турнира восемь поединков. Они затянулись почти на 4 часа. Но к праздничному салюту спортсмены успели выявить сильнейшего.

Поддержать боксёров на Алтае решил победитель московской Олимпиады – Шамиль Сабиров. Именно он стал почётным гостем турнира в этом году: Констанин Цзю предпочел приехать в соседний Алтай. Сабиров – великая фигура в российском спорте. Хотя по уровню интереса у барнаульцев ему далеко до Николая Валуева. Ведущего "Спокойной ночи малыши" и депутата Госдумы в прошлом году горожане брали в плен и не отпускали до последнего селфи.

Открыл турнир вице-премьер Виталий Снесарь, вручивший почетную грамоту за многолетний труд старшему тренеру спортшколы "Алтайский ринг" Вячеславу Малетину. С ринга поздравил кратко с Днем города всех министр спорта Алексей Перфильев. К слову, в вип-местах можно было заметить много членов правительство региона, которые предпочли спорт концерту местных артистов на соседней площади Сахарова.

Барнаульцы же, глядя на мастеров кожаной перчатки, обсуждали предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Парье. Дагестанский единоборец через несколько часов снова докажет, что она сегодня суперезвезда мирового спорта.

О том, как прошел турнир "Великий бой на Великом Алтае", смотрите в нашем фоторепортаже.