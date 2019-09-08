Более трети избирателей республики Алтай пришли на участки за полдня голосования

Более 37% избирателей Республики Алтай посетили участки и проголосовали за главу региона и депутатов Эл Курултая за семь часов проходящего 8 сентября дня голосования. Явку на 15 часов опубликовала избирательная комиссия.

"По состоянию на 15 часов проголосовало 61064 избирателя, что составляет 37,68% от общего количества", – уточнили в комиссии.

Вот какова явка по районам:

33,36% – Турочакский район,

34,68% – Чемальский район,

35,31% – Майминский район,

35,36% – Горно-Алтайск,

37,50% – Усть-Коксинский район,

38,28% – Улаганский район,

38,32% – Чойский район,

40,55% – Шебалинский район,

41,31% – Онгудайский район,

42,56% –Кош-Агачский район,

44,79% – Усть-Канский район.

Всего в Республике Алтай зарегистрирована 161 тысяча избирателей. Главу региона выбирают из трех кандидатов: Виктор Ромашкин (КПРФ), Дмитрий Софронов (ЛДПР), Олег Хорохордин ("Единая Россия"). А еще 41 депутат Госсобрания – Эл Курултай. 30 из них – по одномандатным округам, 11– по спискам партий. Среди кандидатов представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, "Патриотов России", "Коммунистической партии социальной справедливости", "Родины", "Зеленые", "Партии пенсионеров за социальную справедливость", "Партии народной свободы", "Партии дела", "Яблока", "За справедливость", "Партии возрождения России".