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Голосование в штатном режиме. Алтайский депутат оценила ход выборов в Кулунде

, ИА "Амител"
По словам Натальи Цепенко, в районе в день выборов хорошая явка
Наталья Цепенко. Фото:altai-ter.er.ru

Наталья Цепенко. Фото:altai-ter.er.ru

Депутат парламента Алтайского края Наталья Цепенко высоко оценила выборы в Кулундинском районе, где 8 сентября проходит голосование за одного депутата АКЗС.

По словам Цепенко, голосование идёт в штатном режиме. Явка ещё в первой половине дня составила 15%.

"Для меня эти выборы по-личному особенные. Ведь мы выбираем депутата, который должен стать преемником работавшему на округе ранее, ушедшему из жизни Александру Васильевичу Гукову. Мы с ним плодотворно работали, отстаивали интересы жителей округа. Теперь его место должен занять действительно достойный, работоспособный и авторитетный человек, имеющий опыт работы депутатом и знающий проблемы жителей. Уверена, земляки сделают мудрый выбор", - сказала она. 

Напомним, депутат АКЗС Александр Гуков скончался в марте 2019 года. Его мандат стал вакантным. Для избрания нового депутата и проводят выборы по округу № 2 (Кулундинский, Табунский, Михайловский, Ключевской районы).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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