Спортсмен Нифонтов стал депутатом Барнаульской думы от "Единой России"

Известный олимпийский дзюдоист Иван Нифонтов, с высокой вероятностью, станет депутатов Барнаульской гордумы. По данным, введенным в систему избиркома, он набрал более 40% голосов избирателей..
Вот, как распределились голоса:
- Нифонтов Иван ("Единая Россия") — 42,01%, 1268 голосов,
- Арцибашев Антон (КПРФ) — 26,87%, 811 голосов,
- Кайдаш Петр (ЛДПР) — 17,4%, 525 голосов,
- Лютов Степан ("Справедливая Россия") — 10,3%, 311 голосов,
- Ткаченко Андрей ("Яблоко") — 3,41%, 103 голоса.
Напомним, довыборы в Барнаульскую гордуму проходят после добровольного сложения мандата единоросса Марата Жумадилова.
Комментарии
Что это за выборы в которых участвует только около 25% избирателей?
вот зачем ему такое клеймо на всю оставшуюся жизнь?
учителя заработали свои 30 сребеников?