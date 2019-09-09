Спортсмен Нифонтов стал депутатом Барнаульской думы от "Единой России"

Известный олимпийский дзюдоист Иван Нифонтов, с высокой вероятностью, станет депутатов Барнаульской гордумы. По данным, введенным в систему избиркома, он набрал более 40% голосов избирателей..

Вот, как распределились голоса:

Нифонтов Иван ("Единая Россия") — 42,01%, 1268 голосов, Арцибашев Антон (КПРФ) — 26,87%, 811 голосов, Кайдаш Петр (ЛДПР) — 17,4%, 525 голосов, Лютов Степан ("Справедливая Россия") — 10,3%, 311 голосов, Ткаченко Андрей ("Яблоко") — 3,41%, 103 голоса.

Напомним, довыборы в Барнаульскую гордуму проходят после добровольного сложения мандата единоросса Марата Жумадилова.