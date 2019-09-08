Разбившийся месяц назад вертолет МИ-2 удалось найти в Красноярском крае

В пункт назначения МИ-2 не прибыл / Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

В 25 километрах в юго-западном направлении от города Дудинка Красноярского края обнаружен разбившийся вертолет МИ-2 и останки трех человек, сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

"7 сентября обнаружены обгоревшие части вертолета с человеческими останками", — рассказали в ведомстве.

Обнаруженный вертолет МИ-2 предположительно вылетел 11 августа около 18 часов с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево Ямало-Ненецкого АО в направлении Дудинки.

Отмечается, что не была проведена оценка летной годности, а также не был подготовлен план полета и не было получено летное задание в службах авиационной навигации. Не были уведомлены и службы организации воздушного движения.

В итоге в пункт назначения МИ-2 не прибыл. На борту воздушного судна находились три человека. В настоящее время следственной группой проводятся необходимые мероприятия на месте происшествия.