Понедельник будет дождливым и "грозным", возможен даже град: от +4 до +22

В понедельник, 9 сентября, ночью в отдельных районах небольшие дожди, грозы, в утренние часы местами туман, ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы 9-14 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

Температура ночью +4...+9 градусов. Днем +17...+22, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные дожди, грозы, град, в утренние часы местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы 11-16 м/с.

В Барнауле ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20. Ночью преимущественно без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Днем временами небольшой дождь, возможна гроза, ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.