Хороший урожай шишек "сорвал" явку на выборах на Алтае

В этом году в Республике Алтай небывалый урожай шишки / Фото: cont.ws

Явка на выборах во многих селах Республики Алтай оказалась ниже из-за хорошего урожая шишек, на заготовку которых отправились многие местные жители, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в структурах власти региона.

"В этом году небывалый урожай шишки за последние пять лет. Поэтому многие деревни практически пустые – все уехали на сбор шишек", – рассказал собеседник.

По его словам, вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек.

За один мешок нешелушеных шишек дают 1,8 тыс. рублей. Так что семья, которая в среднем за день может собрать 20-30 мешков, зарабатывает хорошие деньги.

В 20:00 в республике закрылись избирательные участки, идет подсчет голосов. Явка на 18:00 составила почти 44,2%. На предыдущих выборах в 2014 году к этому времени проголосовали 46,5%.

В Республике Алтай завершилась активная часть выборов главы региона. На должность претендуют три кандидата: депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, депутат горно-алтайского горсовета Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин. Также жители выбирали 41 депутата Госсобрания: 30 по одномандатным округам и 11 по спискам партий.