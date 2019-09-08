Проект морковоуборочной машины представили Томенко ученики губернаторской школы

Томенко пообщался с участниками губернаторской школы на Алтае / Фото: altairegion22.ru / Олег Богданов

Несколько интересных инициатив представили главе Алтайского края Виктору Томенко во время его посещения губернаторской школы "Кадры будущего для регионов", сообщается на официальном сайте региона.

Запущенная в качестве проекта губернаторская школа "Кадры будущего для регионов. Алтайский край" с 6 по 8 сентября работала в Барнауле на базе летнего оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина. Участие в проекте приняли 300 школьников и студентов из Барнаула, Бийска и Заринска. В течение трех дней шли тренинги, направленные на командообразование и креативное мышление.

"Я уверен, что этот проект будет результативным. Запуская его в Алтайском крае мы хотели сделать конкретные шаги по формированию команд перспективной молодежи, которыми обеспечивалось бы стратегическое развитие края. И здесь, дома, можно приложить свои усилия и достичь высот", – сказал Томенко.

Участники проекта, разделившиеся на команды, показали губернатору свои наработки: создание функционального питания из бобового растения люпина, развивающие игрушки для детей с ограниченными возможностями, быстрый поиск парковочных мест, создание морковоуборочной агромашины и не только. Всего около 30 инициатив.

Томенко выслушал все идеи. Теперь командам предстоит в ближайшие полгода довести свои задумки до этапа возможной реализации. В апреле 2020 года состоится конкурс, где отберут пять лучших проектов для участия в форуме "Наставник", который пройдет в Москве. А лучшая команда получит путевки в лагерь "Артек".

Министр образования и науки региона Максим Костенко отметил, что активное участие в работе школы принимают потенциальные работодатели.

Такой подход объяснил руководитель проекта "Кадры будущего для регионов" Алексей Благинин, пояснив, что в Агентстве стратегических инициатив стараются уже среди детей 14-15 лет найти лидеров, которые поведут за собой.

"Чем уникальна школа Алтайского края? Это первая школа, организованная по принципу "идея от наставника". Ситуация уникальная: конкретное производство, конкретный заказ, конкретный наставник. Десять взрослых экспертов все три дня с нами. Такого не было ни в одном регионе", – добавил Благинин.

Накануне вышел обновленный национальный рейтинг глав регионов. В нем Томенко представлен губернатором, который заинтересован в создании работающей программы развития региона, чтобы поддерживать всяческими усилиями развитие края, миновать все кризисы и процессы деградации, и миграцию, при которой лучшие кадры покидают край.

Проект "Кадры будущего для регионов" запущен Агентством стратегических инициатив и направлен на формирование и развитие лидерских команд, способных включаться в проектирование и реализацию важных для региона социально-экономических проектов. Алтайский край вошел в число 23 субъектов РФ, воплощающих инициативу на территории региона. Между правительством края и Агентством стратегических инициатив заключено соглашение о реализации инициативы, утверждена дорожная карта проекта.