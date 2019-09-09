Барнаульцы 8 сентября почтили память погибших в годы блокады Ленинграда

В основе монумента – контуры метронома, ставшего символом тех страшных дней

Жители Барнаула в воскресенье, 8 сентября, почтили память погибших в годы блокады Ленинграда и возложили к мемориалу цветы. В мероприятии также принимали участие ленинградцы, эвакуированные из блокадного города в Алтайский край.

Для многих ленинградцев, эвакуированных из блокадного города, Алтайский край стал вторым домом. По документам краевого архива установлено, что первый эшелон прибыл 16 сентября 1942 года, в его составе было эвакуировано 13 детских садов.

772 ребенка разместили в Карасукском, Благовещенском, Красноозерском, Родинском и Михайловском районах. 152 малышей двух детских садов привезли в Змеиногорск и Старую Алейку. На декабрь 1942 года в Алтайском крае было размещено 4714 ленинградских детей.

На сегодняшний день в регионе живут 214 человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", из них 113 человек – в Барнауле. Более 30 пришли 8 сентября на улицу Ленинградскую. Там они встретились у монумента, посвященного героизму жителей и защитников Ленинграда.

В основе памятника – контуры метронома, ставшего символом тех страшных дней. Второй символ – репродуктор. Этот прибор на протяжении всех дней блокады поддерживал в людях надежду и вселял в них веру в победу. Завершает композицию разорванное кольцо, олицетворяющее прорыв и полное снятие блокады.

8 сентября 1941 года – особая дата в истории Великой Отечественной войны. В этот день город Ленинград оказался отрезанным от остальной части страны. Фашистские войска подошли к городу на расстояние менее 20 км, взяли его в кольцо и заблокировали к нему все подступы. Началась блокада Ленинграда – эти 872 дня вошли в историю Второй мировой войны как самые трагические события, которые достойны безмерной памяти и уважения. Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпение жителей города – все это навсегда останется примером и уроком для новых поколений.