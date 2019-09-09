Единоросс Репкин уверенно побеждает на выборах депутата парламента Алтайского края

Кандидат от "Единой России" Владимир Репкин набирает наибольшее число голосов из четырех кандидатов в депутаты парламента Алтайского края. Итоги выборов ещё не подведены официально, но вряд ли уже изменятся

Так распределились голоса:

Владимир Репкин, директор Ключевского лицея ("Единая Россия") - 6653 голоса, Флюр Хакимов, пенсионер из Михайловского района (КПРФ) — 3953 голоса, Наталья Лебедева, директор ЧОП "Белый лебедь" из Ключевского района ("Справедливой России") — 2561 голос, Максим Шапошников, учитель информатика из Михайловского района (ЛДПР) — 1620 голосов.

Напомним, выборы по округу №2 проходили в четырех районах края: Кулундинский, Табунский, Михайловский, Ключевский районы. Необходимость в этом возникла в марте 2019 года после смерти депутата Александра Гукова, который был избран по этому округу в 2016 году.