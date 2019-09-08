Алтайский край – один из лидеров по техническому перевооружению аграриев

Алтайский край попал в группу регионов, занимающих первые позиции по техническому перевооружению агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Об этом заявил на селекторном совещании руководитель департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского России Роман Некрасов.

Он положительно оценил ход выполнения плана по техперевооружению аграриев Алтайского края. Так, по данным на 5 сентября, на 80% выполнены задачи по закупке новых тракторов, на 76% – зерноуборочных комбайнов, на 75% – самоходных косилок, на 60% – кормоуборочных комбайнов.

Ежегодно на эти цели направляют миллиарды рублей. Так, за первую половину 2019 года на приобретение новой техники выделено 3,9 млрд рублей, а с января по июнь 2018-го – 2,3 млрд рублей.