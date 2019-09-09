Жители республики Алтай выбрали губернатором Олега Хорохордина

Олег Хорохордин, которого на выборы главы Республики Алтай выдвинула "Единая Россия", обошел двух конкурентов и набрал более 58% голосов. Результат не окончательный, но вряд ли изменится.

Олег Хорохордин набирает 58,99%, за него проголосовали 39,6 тысяч человек из 161 тысячи избирателей в регионе.

На втором месте с неплохим результатом 60-летний Виктор Ромашкин (КПРФ). У него 31,56% и 21,1 тысяча голосов.

На третьем уже с большим отрывом 32-летний Дмитрий Софронов (ЛДПР): 6,48%, 4,3 тысячи голосов.

Напомним, Хорохордин был назначен врио главы региона 20 марта 2019 года после ухода в отставку Александра Бердникова.

Новый глава региона родился в Алтайском крае, имеет два высших образования: экономическое в ААЭП, а также он окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В крае работал в разных предприятиях, имеет слесарный опыт. В 2002 начал работать в аппарате полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко, в 2006-м перешел в управление по внутренней политике администрации президента. В 2012 году занял пост председателя некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС".