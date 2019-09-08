Конец света 9 сентября 2019 года. Наступит ли он и где сейчас астероид 2006 QV89

Летом СМИ активно публиковали данные о приближении к Земле астероида размером до 50 метров в диаметре, который может войти в атмосферу 9 сентября 2019 года. Однако затем резонанс стих. Портал "Новости Планеты" объяснил, почему не следует опасаться этой угрозы.

После шумихи в прессе ученые организовали слежку за астероидом, учитывая его траекторию полета, но он скрылся из виду.

Даже использование мощнейшего телескопа VLT в Чили не помогло найти космическое тело. В связи с этим астрономы предположили, что 2006 QV89 мог изменить траекторию своего движения.

Следовательно, сейчас даже изначально объявленная вероятность 7000 к 1 представляется очень сильно преувеличенной. Но даже если было бы на 100% известно, что он упадет на Землю, говорить о конце света все равно нельзя.

По расчетам ученых, последствия падения этого космического тела будут примерно сопоставимы с результатами падения Тунгусского метеорита в 1908 году в Сибири. Взрыв уничтожил десятки миллионов деревьев в радиусе 50 километров, но не поставил под угрозу существование человечества.

Напомним, что астероид 2006 QV89 открыли в 2006 году. Он относится к группе объектов, регулярно пересекающих земную орбиту.